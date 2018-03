Casa Branca adverte Turquia contra ação no norte do Iraque

A Casa Branca fez um alerta à Turquia nesta quarta-feira contra uma incursão militar no norte do Iraque, devido a ataques de rebeldes curdos através da fronteira com o país. "Não achamos que seria o melhor lugar para as tropas irem ao Iraque a partir da Turquia neste momento", disse a porta-voz Dana Perino a repórteres, reiterando uma posição do Departamento de Estado divulgada na véspera. "Acreditamos que podemos lidar com esta situação sem que isso seja necessário." O primeiro-ministro turco, Tayyip Erdogan, confirmou na quarta-feira que o governo está criando planos para autorizar uma incursão militar no norte do Iraque, a fim de combater rebeldes curdos na área caso isso se torne necessário. "(Preparações sobre a proposta) começaram e continuam", disse Erdogan a repórteres ao chegar ao Parlamento do país. O Parlamento terá que dar autorização para que tropas cruzem a fronteira rumo ao Iraque. Analistas políticos dizem que uma operação militar de grande escala é improvável, dada a oposição dos Estados Unidos, mas Erdogan vem sendo pressionado para agir com firmeza, após uma série de ataques de rebeldes contra as forças de segurança da Turquia. (Por Matt Spetalnick)