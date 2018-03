Casa Branca diz que Irã deve suspender testes com mísseis

A Casa Branca afirmou nesta quinta-feira, 10, não ter confirmação sobre a nova série de testes com mísseis realizados pelo Irã, mas fez um apelo ao país para suspender as operações. "O uso ampliado de mísseis balísticos representa uma violação a resoluções do Conselho de Segurança da ONU", disse o porta-voz da Casa Branca Tony Fratto. Veja também: Foto de testes iranianos tem míssil incluído digitalmente Irã ignora pressão e volta a testar mísseis Marcos Guterman e Roberto Godoy comentam o teste Shahab-3 é ameaça para Israel Entenda a crise nuclear com o Irã "Nós queremos que parem com o enriquecimento de urânio e nós gostaríamos que eles suspendessem esses teste provocativos", continuou. Fratto afirmou ainda que a Casa Branca tomou conhecimento sobre as informações de que o Irã teria testado mísseis nesta quinta-feira pelo segundo dia seguido, mas declarou que não poderia confirmá-las.