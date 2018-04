Casa Branca diz que Irã tenta colocar EUA no centro da crise

A Casa Branca negou nesta quinta-feira, 25, as acusações de ingerência nos assuntos internos do Irã lançadas pelo presidente Mahmoud Ahmadinejad, afirmando que o chefe de Estado tenta colocar os EUA no centro da crise política que o país vive após as eleições presidenciais, informou a agência France Presse. O porta-voz da Casa Branca Robert Gibbs afirmou que Obama destacou que dirigentes iranianos trataram de conferir aos EUA um papel na crise política. "Acrescentaria o presidente Ahmadinejad na lista dessas pessoas", disse Gibbs.

Tentando ignorar a crise política que afeta o Irã, Ahmadinejad aproveitou a inauguração de um projeto petroquímico, realizada nesta quinta, para fazer um discurso contra Obama, acusando-o de interferir nos assuntos internos do Irã. "Obama cometeu um erro dizendo essas coisas. Agora eu quero saber o motivo de ele ter decidido seguir a linha de Bush", afirmou Ahmadinejad.

Na quarta-feira, o presidente americano falou sobre a crise política iraniana em entrevista coletiva, condenando a repressão aos protestos, mas negou ingerência. "Já deixei claro que os EUA respeitam a soberania da República Islâmica do Irã e não interferimos em seus assuntos internos", afirmou. "Mas não podemos deixar de testemunhar a coragem e a dignidade do povo iraniano. Quem luta pela liberdade está do lado certo da história."

"Se esse é o tom que ele pretende manter, então não tenho nada a falar. Espero que ele deixe de se intrometer e que se desculpe de uma maneira clara, que o povo iraniano entenda", acrescentou Ahmadinejad nesta quinta. "Os ocidentais pensavam que podiam destruir a autoridade do povo iraniano com propaganda falsa. Devem saber que a partir de agora o Irã falará com outra posição, tratará os inimigos por uma nova perspectiva", ameaçou.

Desde que, no dia 13 de junho, o Ministério do Interior concedeu uma surpreendente e polêmica vitória eleitoral a Ahmadinejad, o Irã tem sido palco de protestos, nos quais dezenas de pessoas morreram e centenas foram presas. Obama pediu, dias atrás, que os protestos sejam permitidos, já que foram reprimidos duramente pela Polícia e pela forças de membros da milícia islâmica Basij. No entanto, o Irã acusou o Ocidente, especialmente os EUA e o Reino Unido, de estimularem os distúrbios, com o objetivo de realizarem o que chamou de "uma revolução de veludo."

Teerã e Washington romperam seus laços diplomáticos em abril de 1980, depois do triunfo da revolução islâmica que tirou o último xá da Pérsia do poder, o pró-ocidental Mohammad Reza Pahlevi. Desde sua chegada à Casa Branca, Obama mudou o rumo das relações com o Irã, mas teve reservas em relação ao setor mais duro do regime teocrático iraniano.

Em um dos vários gestos de abertura, Washington convidou diplomatas iranianos a participarem das celebrações do dia 4 de julho, convite que foi retirado diante da nova situação criada. Enquanto isso, a oposição procura maneiras alternativas para manter as mobilizações e evitar a repressão da polícia.

NOVOS PROTESTOS

Na sexta-feira, centenas de balões verdes serão lançados ao ar, em homenagem a Neda, a jovem iraniana cuja morte durante uma manifestação em Teerã deu a volta ao mundo e se transformou no símbolo da luta. Fontes ligadas ao principal líder da oposição, Mir Hussein Mousavi, disseram à agência Efe que a homenagem será feita a partir das 13h (5h30, horário de Brasília) com o lema "Neda, você sempre estará em nossos corações."

Mousavi disse que as ameaças não poderão impedir que o povo iraniano conquiste seus direitos. Em comunicado divulgado nesta quinta na site Kalameh, o ex-primeiro-ministro pede a seus seguidores que mantenham os protestos pacíficos contra os resultados das eleições presidenciais, realizadas no dia 12 de junho, considerados fraudulentos pela oposição.

"Nem as ameaças, nem os interesses pessoais poderão impedir que o povo iraniano conquiste seus direitos. Tenho certeza de que no final saberemos que as eleições foram roubadas e que causaram os sangrentos enfrentamentos", afirmou. Mousavi convocou os iranianos a continuarem com os protestos, mas sempre "dentro da lei e respeitando os princípios da revolução islâmica."

O líder supremo da Revolução, o aiatolá Ali Khamenei, exigiu na sexta-feira passada que a oposição pusesse um fim imediato às manifestações e advertiu que seus dirigentes seriam considerados os responsáveis, caso houvesse derramamento de sangue.