Casa Branca nega ter dado 'sacos de dinheiro' ao governo afegão

WASHINGTON- O governo dos Estados Unidos negou nesta terça-feira, 26, ter dado "sacos de dinheiro" ao governo afegão, após o presidente Hamid Karzai afirmar ontem que vários "governos amigos", entre eles o Irã, agiram dessa forma. As informações são da agência de notícias AFP.

"Demos ajuda ao governo afegão por meio de um programa bastante bem-sucedido", disse o porta-voz da Casa Branca, Robert Gibbs, ao ser questionado sobre as afirmações de Karzai em uma coletiva de imprensa. "Não demos bolsas de dinheiro", acrescentou.

Hoje, o porta-voz do Ministério de Assuntos Exteriores do Irã, Ramin Mehmanparast, admitiu que seu país forneceu dinheiro ao governo afegão.

As palavras de Mehmanparast confirmam em parte a informação divulgada no sábado pelo jornal americano The New York Times, na qual denunciava que funcionários iranianos entregaram sacos de euros em dinheiro a Omar Daudzai, ex-embaixador afegão em Teerã e atual chefe do gabinete de Karzai.

O próprio presidente afegão admitiu o recebimento do dinheiro, mas diminuiu a importância ao assunto ao afirmar que é dinheiro "transparente" utilizado para pagar salários e despesas da presidência e que os EUA estão cientes das transações.

"O governo do Irã dá assistência ao meu governo com cerca de 500 mil a 700 mil duas vezes por ano em uma ajuda oficial. Isso é transparente e algo que discuti até mesmo com o ex-presidente George W. Bush. Não há nada a esconder. Os EUA fazem a mesma coisa. Eles dão malas de dinheiro. É a mesma coisa", disse Karzai.

A embaixada iraniana em Cabul negou, no entanto, que tenha dado sacos de dinheiro a Daudzai e classificou a informação do jornal americano de "grotesca e insultante".