Casa Branca rejeita calendário fixo para retirada do Iraque

A Casa Branca voltou a rejeitar nesta terça-feira, 8, um calendário fixo de retirada de suas tropas do Iraque e insistiu em que uma saída estará condicionada à situação no país árabe, informou a porta-voz Dana Perino. Veja também: Iraque insiste em cronograma para retirada norte-americana Perino acrescentou que os Estados Unidos acreditam que a decisão de uma saída "deve levar em conta as condições no Iraque", e afirmou que os iraquianos estão de acordo com este pensamento. "Nossas tropas continuarão (no Iraque) até o fim deste ano, e isso é um fato", sustentou. Estados Unidos e Iraque negociam um pacto que estabeleça as bases para a permanência das tropas americanas para além de dezembro, quando expira o mandato da ONU que legaliza a presença dos cerca de 150 mil soldados no país árabe.