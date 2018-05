Centenas de iraquianos são enterrados sem identificação Centenas de iraquianos mortos desde 2003 foram enterrados sem serem identificados por suas famílias, informou o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) na quarta-feira. Citando fontes iraquianas públicas, a organização humanitária sediada em Genebra estima que de 375 mil a 1 milhão de iraquianos permanecem sem serem contabilizados desde os conflitos que começaram com a guerra Irã-Iraque de 1980-1988. "Pessoas desaparecidas podem ter sido capturadas, sequestradas, talvez mortas e enterradas em sepulturas sem identificação, ou podem estar em hospitais em condições críticas ou definhando em um local de detenção escondido", disse o CICV em uma relatório divulgado um dia antes do Disa Internacional dos Desaparecidos. O diretor de operações do CICV, Pierre Kraehenbuehl, disse que não há cifras sobre desaparecidos desde a invasão liderada pelos EUA há quatro anos, apesar de pessoas desapareceram diariamente e os necrotérios lutarem para identificar diversos corpos que não são reivindicados. Cerca de 10 mil corpos trazidos para o Instituto Médico Legal de Bagdá no último ano nunca foram identificados e 4 mil vítimas anônimas foram enterradas em cemitérios especiais em Najaf e Kerbala desde 2003, disse ele uma coletiva. Um dos grandes desafios é garantir que as autoridades mantenham livres os locais de sepultura para permitir que os restos mortais sejam mais facilmente identificados no futuro, disse Kraehenbuehl. O CICV enfatizou a necessidade de uma fonte centralizada de informações sobre pessoas desaparecidas e corpos não reivindicados à luz dos problemas envolvendo a procura por entes queridos no Iraque. "Para uma família iraquiana, o processo de procurar por um parente desaparecido pode ser extremamente complicado ou até mesmo perigoso e muitas vezes impossível", informou o relatório. Mesmo quando os corpos são encontrados, as viagens para recuperá-los podem ser de alto risco. Muitas pessoas acabam pagando centenas de dólares para indivíduos que falsamente afirmam saber o paradeiro de seus entes queridos.