Centenas de prisioneiros fogem de cadeia no Afeganistão Centenas de prisioneiros fugiram de uma cadeia no sul do Afeganistão nesta segunda-feira através de um túnel cavado por insurgentes do Taliban, disseram autoridades, o que representou um "desastre" para o governo afegão e um golpe para as forças estrangeiras que estão tentando retirar gradualmente suas tropas do país.