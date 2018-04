Cerca de 30 crianças ficam feridas após terremoto no Irã

Cerca de 30 crianças de uma escola tiveram ferimentos de diversas gravidades devido ao terremoto de 5,1 graus na escala Richter que atingiu nesta terça-feira, 20, o sudoeste do Irã, informou a agência Irna. A fonte afirmou que as crianças, todos do colégio de Izeh, na província do Khuzistão, ficaram feridas devido ao pânico entre os alunos, que saíram todos ao mesmo tempo após sentir o terremoto. "O terremoto causou também danos materiais em várias casas nas localidades de Izeh e Baghmalek", disse o diretor-geral do escritório de emergência do Khuzistão, Shapur Rostami. Ele também afirmou que as equipes de resgate em Izeh, Baghmalek, e outras várias cidades da região afetada "estão em alerta", sem dar mais detalhes. Rostami tinha indicado que o epicentro do terremoto, que ocorreu às 8h50 (3h20 de Brasília), foi registrado na zona de Qal'e Tal, e foi sentido em várias cidades de Khuzistão. Durante os últimos dias, houve vários terremotos de entre 3 e 4 graus Richter em diferentes cidades do norte e do sudeste do Irã, mas não há dados sobre vítimas ou grandes danos.