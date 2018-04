Chacina em Bagdá mata 5 pessoas da família de líder sunita

BAGDÁ - Um grupo de homens armados matou nesta terça-feira, 20, cinco membros da família de um dos líderes dos Conselhos de Salvação, a 25 quilômetros ao norte de Bagdá, informaram fontes policiais iraquianas.

Os criminosos invadiram na madrugada a casa do chefe das forças do Sahwa - as milícias sunitas criadas para lutar contra Al-Qaeda -, declararam à Agência Efe as fontes.

Morreram a esposa do líder, sua filha de 22 anos e três filhos de idades entre 12 e 16 anos, que foram decapitados.

Conforme as Forças de Segurança iraquianas, o bairro foi isolado para procurar os autores do massacre.

Nas últimas semanas, 25 pessoas morreram desta maneira: homens armados com uniformes do Exército iraquiano invadiram casas de membros dos Conselhos de Salvação assassinando seus moradores.