Chanceler alemã pede libertação de jornalistas detidos no Irã

BUCARESTE, Romênia - A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, afirmou nesta terça-feira, 12, em Bucareste que seu governo tem "grande interesse" em uma rápida libertação dos dois jornalistas alemães detidos nesta semana no Irã. "Estamos fazendo tudo o que podemos, mas não temos novas informações", disse Merkel, durante visita oficial à Romênia.

As autoridades iranianas anunciaram ontem que prenderam dois estrangeiros, que teriam entrado como turistas ao país para entrevistar o filho de Sakineh Mohammadi Ashtiani, mulher acusada de adultério e condenada à morte por apedrejamento.

O Irã acusa os detidos de manterem contatos com grupos inimigos do regime iraniano no exterior.