Chanceler diz que arsenal nuclear no Irã não ameaça Israel

Em contradição às suas declarações públicas, a ministra de Relações Exteriores de Israel, Tzipi Livni, teria reconhecido informalmente que um arsenal nuclear no Irã não seria uma ameaça para o país, segundo a edição desta sexta-feira, 26, do jornal Haaretz. No suplemento de fim de semana do jornal, um extenso artigo afirma que a ministra teria criticado em particular, há vários meses, que o primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, exagera sobre a questão nuclear iraniana. Para a chefe da diplomacia israelense, Olmert, que é seu colega de partido (Kadima), tenta atrair a sociedade israelense apelando para seu medos mais profundos enquanto o presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, diz que "Israel deve ser riscado do mapa". O país, ainda marcado pelo Holocausto, pressiona constantemente nos fóruns internacionais para aumentar as sanções econômicas a Teerã. Efraim Halevy, ex-chefe do serviço de inteligência de Israel no exterior (Mossad), disse na semana passada durante uma palestra em Jerusalém que o país "não pode ser destruído, por muitas razões". "Algumas delas são conhecidas, e outras podem ser presumidas", afirmou, supostamente em alusão ao arsenal atômico israelense. As autoridades israelenses não confirmam nem desmentem a existência de material nuclear, mas analistas afirmam que há entre 200 e 300 ogivas nucleares no país. Conferência da paz O jornal também apresenta em seu artigo outros dois documentos valiosos. O primeiro faz referência a diálogos com a Autoridade Nacional Palestina (ANP) e explica a escolha de Livni, este mês, como chefe da equipe israelense que negociará um texto para a conferência internacional de paz que será realizada até o final do ano na base militar de Annapolis (Estados Unidos). "(A ministra de) Exteriores representará o primeiro-ministro e o governo de Israel e atuará como guia do diálogo com os representantes palestinos", diz o documento. O segundo é uma minuta que o assessor ministerial de Livni, Tal Becker, preparou para ela. O texto se mostra pessimista sobre as possibilidades de se conseguir um acordo de paz com os palestinos em um futuro próximo. A análise de Becker - um dos possíveis futuros negociadores com a ANP - contrasta com o otimismo do presidente palestino, Mahmoud Abbas, que afirmou em várias ocasiões que poderia conseguir um acordo de paz com Israel em 2008.