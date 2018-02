Chanceler do Iraque pede apoio global para enfrentar Estado Islâmico O ministro das Relações Exteriores do Iraque, Hoshiyar Zebari, fez um apelo à comunidade internacional nesta quarta-feira pedindo apoio ao país contra militantes do Estado Islâmico, depois que o grupo radical divulgou um vídeo supostamente mostrando a decapitação de um jornalista norte-americano sequestrado na Síria.