Amano fez a viagem antes do prazo de 25 de agosto, para que o Irã forneça informações relevantes para a investigação da IAEA (Agência Internacional de Energia Atômica) do que ele chama de possíveis utilização militar do programa nuclear do país.

A questão está intimamente ligada às negociações nucleares do Irã com seis potências mundiais, que visam acabar com um impasse de 10 anos sobre as atividades atômicas de Teerã. O Irã nega que seu programa nuclear tenha qualquer objetivo militar.

“Essa foi uma visita rápida, mas útil,” disse Amano no Irã, depois de conversações com o presidente Hassan Rouhani e outras autoridades iranianas, de acordo com uma declaração divulgada pela IAEA em Viena.

Referindo-se a um pacto de cooperação entre o Irã e a IAEA de novembro, o chefe da IAEA diz que visita ao Irã foi útil, vê compromisso em cooperar.

(Por Fredrik Dahl)