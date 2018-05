Chefe da ONU pede ação de Conselho de Segurança na Síria

ABU DHABI - O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) disse nesta segunda-feira, 16, esperar que o Conselho de Segurança aja em conjunto para resolver a crise na Síria, e apelou à atual missão de observadores da Liga Árabe ali a continuar seu trabalho.

Veja também:

MAPA: A revolta que abalou o Oriente Médio

OLHAR SOBRE O MUNDO: Imagens da revolução

ESPECIAL: Um ano de Primavera Árabe

A violenta resposta do presidente Bashar al-Assad ao levante contra seu governo já matou mais de 5 mil pessoas, segundo estimativas da ONU. As autoridades sírias dizem que 2 mil membros das forças de segurança foram mortos.

"Espero que o Conselho de Segurança da ONU lide com a Síria de uma maneira coerente e com um senso de gravidade", disse o secretário-geral Ban Ki-moon em visita a Abu Dhabi, repetindo um pedido anterior para que o conselho fale com "uma só voz" na Síria.

"As vítimas chegaram a tal estágio inaceitável que não podemos deixar que a situação continue dessa maneira", disse Ban. "Eu aprecio muito o engajamento da Liga dos Estados Árabes nas discussões com o presidente Assad. Eu espero sinceramente que elas continuem e elas precisam ter um senso claro de ação."

Os ministros das Relações Exteriores da Liga Árabe devem se reunir ainda neste mês para discutir o futuro de uma missão de monitoramento enviada no mês passado para checar se a Síria está respeitando um plano de paz árabe. Ban repetiu seu pedido para Assad "parar a matança e escutar seu povo".

Os protestos contra Assad começaram em março do ano passado, inspirados por uma onda de ira popular contra governantes autocráticos que varreu o mundo árabe.