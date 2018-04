Chefe da ONU pede gesto amistoso de Israel aos palestinos

Em entrevista coletiva ao lado de Ban, Netanyahu não deu sinais de que irá ceder ao apelo do secretário-geral, que reiterou seu apelo para que Israel evite "mais colonização" na Cisjordânia ocupada.

Ban e Netanyahu se reuniram um dia depois de o premiê israelense ser reconduzido à liderança do partido direitista Likud, derrotando com cerca de 75 por cento dos votos um rival ultranacionalista.

"Este é o momento para demonstrar mais liderança a fim de assegurar que as negociações continuem, já que o sr. foi reeleito líder do partido Likud e vai continuar por mais um mandato", disse Ban na entrevista coletiva.

Ele disse ter discutido com Netanyahu "formas significativas" de manter um diálogo com os palestinos, que na segunda-feira acusaram Israel pelo fracasso de discussões preparatórias na Jordânia com vistas à retomada do processo de paz, abandonado em 2010 por causa da recusa israelense de renunciar à atividade colonizadora.

"Também pedi fortemente ao governo de Israel que aja com um espírito construtivo e ofereça gestos de boa vontade que criem uma dinâmica positiva", disse Ban, que mais tarde se reuniria com o presidente palestino, Mahmoud Abbas.

(Por Jeffrey Heller)