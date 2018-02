Chefe da polícia de Cabul se demite depois de ataque a estrangeiros O chefe de polícia de Cabul se demitiu neste domingo depois de três ataques do Taliban em dez dias contra hospedarias para estrangeiros na capital, enquanto autoridades disseram que as forças afegãs expulsaram insurgentes que tentavam tomar um antigo campo militar britânico e norte-americano no sul.