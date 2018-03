Chefe de agência da ONU ameaça renunciar se Irã for atacado

O chefe da agência nuclear da Organização das Nações Unidas (ONU) disse nesta sexta-feira, 20, que pedirá demissão se houver um ataque militar contra o Irã, e alertou que a operação pode transformar a região em uma "bola de fogo". "O que eu vejo no Irã hoje é um perigo grave e urgente. Se houver um ataque militar neste momento, ficarei impossibilitado de continuar meu trabalho", afirmou o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Mohamad ElBaradei, à rede de TV Al Arabiya em uma entrevista. Veja também: Israel simula ataque aéreo a instalações nucleares iranianas Irã adverte que usará a força contra países inimigos "Se o Irã já não tiver armas nucleares, após o ataque começará a construí-las, com a aprovação de todos os iranianos, incluindo os do Ocidente", continou ElBaradei. Nesta sexta-feira, o jornal The New York Times informou que oficiais americanos disseram que Israel fez um grande exercício militar na região neste mês, o que pareceu ser um ensaio de um forte bombardeio sobre as instalações nucleares iranianas. As autoridades israelenses não comentaram o caso.