Cinco engenheiros nucleares, um deles iraniano, são mortos na Síria

Ninguém assumiu a responsabilidade, e as mídias estatais síria e iraniana não mencionaram o ataque, ocorrido em uma área controlada por forças leais ao presidente sírio, Bashar al-Assad.

Não ficou claro com que incumbência o engenheiro nuclear iraniano estava na Síria, caso sua presença seja confirmada.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos declarou que os engenheiros foram mortos a tiros enquanto viajavam em um pequeno comboio para um centro de pesquisa perto do distrito de Barzeh, no nordeste do país.

O Irã vem apoiando Assad na guerra civil síria, que já dura mais de três anos, e conselheiros militares iranianos estão trabalhando com as forças sírias em todo o país, que está parcialmente sob controle dos insurgentes.

Tanto o Irã quanto a Síria estão sendo investigados pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), organismo da Organização das Nações Unidas (ONU), e ambos vêm repetindo não ter qualquer ambição nuclear.

No ano passado, a AIEA afirmou que a Síria admitiu ter “uma pequena quantidade de material nuclear” em um Reator Miniatura de Fonte de Nêutrons (MSNR, na sigla em inglês), um tipo de reator de pesquisa normalmente abastecido por urânio enriquecido, perto da capital Damasco.