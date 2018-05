Clérigo do Iraque pede que EUA abandonem premiê

O principal clérigo sunita do Iraque pediu na segunda-feira aos Estados Unidos que cortem relações com o primeiro-ministro iraquiano, Nuri al-Maliki (um xiita), afirmando que o governo "fantoche" dele havia fracassado e que o processo político patrocinado pelos norte-americanos encontrava-se em um beco sem saída. "Se os norte-americanos continuarem com essa política e se continuarem confiando nos mesmos homens que fracassaram repetidas vezes, então vão fazer do Iraque um fracasso", afirmou à Reuters o xeique Harith al-Dari. "O governo dos EUA deveria mudar de postura a respeito do Iraque e deveria parar de depender de fantoches que se revelaram um fracasso", afirmou o líder da Associação de Clérigos Muçulmanos do Iraque em uma entrevista concedida em Amã. O governo de unidade nacional comandado por Maliki, criado para diminuir as tensões sectárias e conter a violência, está em crise desde que o principal bloco sunita dele abandonou a base governista no começo deste mês. O premiê deseja que líderes políticos reúnam-se nos próximos dias para resolver o impasse. Dari, cuja associação engloba líderes religiosos sunitas do Iraque, disse que os EUA haviam feito a população iraquiana sofrer durante os quatro anos de ocupação e que deveriam tentar patrocinar agora um governo não partidário. O clérigo, que costuma elogiar os grupos insurgentes sunitas, mas que nega ter contato com essas entidades, afirmou que os norte-americanos precisavam reconstruir o Exército iraquiano com base em uma estrutura não sectária. Pouco depois da deposição do ditador Saddam Hussein (um sunita), em 2003, o governo dos EUA dissolveu o Exército e as forças de segurança do Iraque, dispensando centenas de milhares de soldados e deixando os sunitas ainda mais insatisfeitos. "Se os norte-americanos imaginarem um novo tipo de regramento que se apóie na sabedoria e na firmeza junto com a força para impor a segurança, então poderão se retirar do Iraque com algo de positivo para mostrar", afirmou. "Essa é uma alternativa melhor para os EUA do que negociar com um governo fraco. Essa alternativa lhes garantiria um futuro governo capaz de respeitá-los na qualidade de aliados, ao invés de ser um fardo e sobreviver à custa do dinheiro dos contribuintes norte-americanos", disse Dari. Segundo o clérigo, o Congresso dos EUA deveria exercer uma pressão maior para garantir a retirada dos soldados norte-americanos do Iraque. No começo deste ano, em meio a esforços para conter a violência sectária, os EUA aumentaram o número de tropas estacionadas no território iraquiano. "Eles estão enfrentando uma guerra fracassada e fútil, uma guerra responsável por matar muitas pessoas", afirmou Dari. "A opinião pública dos EUA deveria saber que os perdedores dessa guerra são tanto o povo norte-americano quanto o iraquiano." Dari disse que conseguia imaginar uma futura reconciliação com os EUA se os norte-americanos tentassem aprender com os erros cometidos depois da invasão. "Isso é possível", afirmou "Como se costuma dizer, na política não há nem inimigos eternos e nem amigos eternos."