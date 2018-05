Clérigo sunita é morto e polícia encontra 18 corpos no Iraque

Um clérigo sunita foi morto neste domingo, 5, por um grupo armado em um bairro do oeste de Bagdá, no mesmo dia em que a Polícia encontrou 18 corpos na capital, informaram fontes de segurança. O xeque Abu Maisara, que dirige as rezas da mesquita de Al-Jaabari, localizada no bairro Al-Khadhraa, morreu no ataque junto a um de seus filhos. A polícia encontrou 18 corpos de pessoas assassinadas a tiros e com sinais de tortura nas últimas 24 horas em diversos lugares de Bagdá. Segundo as fontes, todos os corpos não possuíam documentos de identificação, por isso foram levados ao principal necrotério da capital para serem identificados por seus familiares. As forças de segurança encontraram no sábado 21 corpos em circunstâncias similares em Bagdá e nos arredores da capital.