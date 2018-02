Coalizão anti-Síria pede que Exército do Líbano defenda o povo

As Forças do 14 de Março, coalizão anti-Síria integrada pela maioria parlamentar libanesa, denunciou a tomada de Beirute peste pelo grupo xiita Hezbollah e pediu ao Exército para assumir sua responsabilidade de proteger o povo e os bens públicos. O líder cristão Samir Geagea, dirigente das Forças Libanesas (FL), leu um comunicado após uma reunião de urgência das Forças do 14 de Março em sua casa de Maraab, no nordeste de Beirute. Veja também: EUA pedem para Irã e Síria cessarem apoio ao Hezbollah Soldados do Hezbollah controlam Beirute Entenda as divisões e a crise política "O que aconteceu em Beirute é um golpe de Estado contra a legitimidade e a coexistência", disse Geagea. "Frente à ilegitimidade do golpe contra a Constituição, se requer que o Exército cumpra com seu dever de proteger os cidadãos e suas propriedades", disse. O comunicado, que utilizou uma linguagem muito dura, restringiu seus ataques ao Hisbolá, mas não se referiu ao grupo xiita Amal do presidente do Parlamento, Nabih Berri. Segundo as Forças do 14 de Março, o que aconteceu em Beirute foi "uma violação da Constituição, dos acordos de Taif - assinados em 1990 e que puseram fim à guerra civil libanesa - e das resoluções internacionais, especialmente a 1701 da ONU", após a guerra travada no Líbano entre Israel e o Hisbolá, em julho e agosto de 2006. As Forças do 14 de Março também pediram aos países árabes que assumam suas responsabilidades e ajudem o Líbano frente à "agressão" à soberania nacional. Casa Branca Ainda nesta sexta-feira, a Casa Branca disse que está muito preocupada com as ações do Hezbollah no Líbano e fez um apelo ao Irã e à Síria para que parem de apoiar o grupo militante libanês. "Temos confiança no governo do Líbano", disse o porta-voz da Casa Branca Gordon Johndroe. "Pedimos para que o Irã e a Síria parem de apoiar o Hezbollah e seu efeito desestabilizador sobre o governo do Líbano", disse. Bush lidera campanhas internacionais para isolar Teerã e Damasco diplomaticamente. "Os EUA continuam firmemente com o governo libanês e com o povo do Líbano", conclui o porta-voz.