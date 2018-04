Coalizão apoiada pelos EUA festeja vitória no Líbano

Sem resultados oficiais divulgados, órgãos de imprensa libaneses indicavam uma vitória da coalizão governista 14 de Março, que celebrava ontem o triunfo nas ruas de Beirute e Trípoli. Em discurso, o líder da aliança composta por sunitas e facções cristãs, Saad Hariri, discursou anunciando a vitória. Segundo o diário Nahar, mais importante do Líbano, a 14 de Março obteve 70 das 128 cadeiras.

Já o Hezbollah e o partido cristão Frente Patriótica, que integram a oposição, não haviam reconhecido a derrota, apesar de alguns de seus membros, sem se identificar, assumirem ter perdido. Os números consolidados devem ser divulgados apenas hoje pelo Ministério do Interior. A disputa seria decidida em alguns distritos cristãos, divididos entre os governistas e a situação. Os sunitas votaram majoritariamente na 14 de Março e os xiitas, quase na totalidade, deram os seus votos para os opositores da Hezbollah e a Amal.

Logo depois do fim da votação, analistas e políticos diziam que, independentemente do resultado, a tendência é a de que se forme um governo de união nacional. Mas tudo dependerá da diferença no total de cadeiras no Parlamento. Das 128 cadeiras, metade é reservada para os cristãos e o restante muçulmano, incluindo sunitas, xiitas e drusos. Celebrando a manutenção de sua cadeira no Parlamento, o atual premiê, Fuad Siniora, afirmou que o triunfo da 14 de Março "é uma vitória de todo o Líbano".

O líder druso Walid Jumblat, considerado uma das figuras políticas mais importantes do Líbano e integrante da 14 de Março, argumentou que "um governo de união nacional é uma boa ideia". "Não podemos repetir o erro de isolar a oposição", disse. "Devemos dialogar, o que é mais importante do que o resultado da eleição."

Antes do início da votação, o governo americano indicou que a relação com o Líbano poderia se alterar, caso o Hezbollah, considerado grupo terrorista pelos EUA, fizesse parte da coalizão vencedora. Em entrevista aos principais jornais libaneses, o subsecretário de Estado e ex-embaixador em Beirute Jeffrey Feltman, defendeu abertamente a coalizão 14 de Março.

A Síria, que apoiava a coalizão opositora, preferiu não se pronunciar oficialmente sobre o resultado. Principal aliado do Hezbollah, o Irã – que realiza eleições na sexta-feira – também não se manifestou ontem. Segundo analistas, o resultado das urnas de Beirute poderia influenciar a disputa presidencial em Teerã, em que o atual presidente, Mahmoud Ahmadinejad, que apoia o Hezbollah, tenta se reeleger.

Como era esperado, os principais focos de tensão da eleição libanesa se situaram nas elegantes ruas do bairro cristão de Ashrafyieh. Em meio a lojas e igrejas, tanques e soldados tentavam garantir a segurança dos eleitores, enquanto simpatizantes de forças rivais entoavam gritos de guerra como se fossem torcidas de futebol – com direito ao uso de camisetas dos seus "times": a forte cor laranja, dos seguidores de Michel Aoun (aliado ao Hezbollah) de um lado; os cedros das Forças Libanesas e dos falangistas, do outro.

Na praça mais movimentada do bairro, militares prenderam alguns jovens que se envolveram em uma briga. A segurança também teve de ser reforçada na entrada de um posto de votação, a algumas centenas de metros do shopping mais caro da cidade.

Seguidor das Forças Libanesas, Joe Dueihi, usando um nome americano como fazem muitos libaneses jovens, acusou Aoun de "entregar o Líbano para o Hezbollah e para a Síria". "Os sírios mataram meu pai e meu irmão", disse. Já o se seguidores de Aoun, muitas vezes de uma classe social mais alta, criticavam os aliados da 14 de Março, qualificando-os de cristãos radicais.

Houve relatos de choques entre opositores e governistas em Sidon, no sul, um tradicional reduto da família Hariri. No Vale do Bekaa, em cidades cristãs como Zahle, onde a disputa seria apertada, também houve confronto."

Observadores internacionais criticaram a organização da eleição, mas disseram que a votação foi limpa. "As questões levantadas não foram diferentes de outras que também existem em qualquer eleição", disse John Sununu, ex-senador americano que observou o processo pelo Instituto Democrático Nacional, da ex-secretária de Estado, Madeleine Albright. Também presente como observador pelo sua própria organização, o Centro Carter, o ex-presidente dos EUA, Jimmy Carter, disse que "não houve preocupação com a conduta da votação". "Nossa preocupação maior é com a aceitação dos resultados por todas as partes."