Coalizão lança ofensiva contra Al-Qaeda e milícias xiitas

Uma força conjunta iraquiano-americana lançou nesta segunda-feira, 13, uma nova ofensiva no Iraque contra rebeldes vinculados à Al-Qaeda e às milícias xiitas "apoiadas pelo Irã", informou o comando militar dos Estados Unidos. A fonte, que não especificou o local da operação nem quantos soldados participam dela, explicou que as operações estão voltadas para acabar com as atividades da rede terrorista Al-Qaeda e das milícias xiitas. O comunicado acrescenta que a campanha, batizada de "Ataque Fantasma", se soma a outras operações militares em andamento no país, que já conseguiram "reduzir a efetividade de grupos extremistas". O Exército dos EUA assegura que também conseguiu acabar com refúgios da Al-Qaeda e com o apoio a grupos extremistas. As tropas capturaram ou mataram chefes da rede terrorista e das milícias xiitas. "As forças da coalizão e das forças de segurança iraquianas continuam atuando com sucesso em busca da segurança em muitas regiões do Iraque", afirmou o general americano Ray Odierno no Comunicado. "Minha intenção é continuar pressionando a Al-Qaeda e outros elementos extremistas no Iraque", acrescentou.