Coalizão libanesa mantém Siniora como primeiro-ministro A coalizão majoritária do Parlamento libanês aprovou na terça-feira a manutenção de Fouad Siniora como primeiro-ministro do país, agora sob a presidência do general Michel Suleiman, segundo fontes de alto escalão. A decisão, tomada já no final da noite de terça-feira (hora local), deve permitir a posse de Siniora à frente do novo gabinete, no qual a oposição liderada pelo grupo xiita Hezbollah tem poder de veto. Suleiman deve ser oficialmente informado da decisão da coalizão na quarta-feira, e então submeterá o nome de Siniora ao Parlamento. Pelas leis locais, o primeiro-ministro obrigatoriamente é um muçulmano sunita. A coalizão governista libanesa, apoiada pelos Estados Unidos, sofreu várias derrotas políticas e militares para o Hezbollah nas últimas semanas, num confronto encerrado na semana passada sob mediação do Qatar. O líder da maioria, Saad Al Hariri, cogitou assumir a chefia do governo, mas acabou optando por manter seu aliado Siniora, inclusive porque seu mandato termina já em 2009. O premiê está no cargo desde julho de 2005, e desde novembro de 2006 resiste a uma campanha da oposição. Em 6 de maio, seu governo desencadeou uma crise quando anunciou a decisão de desmantelar a rede privada de comunicações do Hezbollah e demitir o chefe de segurança do aeroporto de Beirute, que era ligado ao grupo. O Hezbollah reagiu com uma ação militar, provocando os piores incidentes no país desde o fim da guerra civil (1975-90). O governo posteriormente recuou nas decisões. (Reportagem de Nadim Ladki)