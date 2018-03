Coalizão liderada pelos EUA mata cerca de 55 membros d Taliban Soldados da coalizão liderada pelos EUA mataram cerca de 55 insurgentes do Taliban que tentaram emboscá-los no sudeste do Afeganistão, perto da fronteira com o Paquistão, afirmaram na segunda-feira as Forças Armadas norte-americanas. Nos últimos meses, houve um acentuado recrudescimento da violência na fronteira leste do território afegão. Generais da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) dizem que acordos de cessar-fogo selados entre o novo governo paquistanês e militantes de sua região fronteiriça permitem que os insurgentes ajam com mais liberdade no Afeganistão. Os membros do Taliban atacaram as forças da coalizão com armas de pequeno calibre e granadas lançadas por foguete no distrito de Zerok, na Província de Paktika, na sexta-feira, afirmaram os militares dos EUA em um comunicado. "Cerca de 55 militantes anti-Afeganistão foram mortos, outros 25 ficaram feridos e três foram detidos como parte de uma resposta combinada das forças de infantaria e aéreas da coalizão", disseram. A missão de paz afegã da Otan, a Força Internacional de Assistência à Segurança, Isaf, e forças lideradas pelos norte-americanos não costumam divulgar o número de baixas sofridas pelo Taliban e, normalmente, limitam-se a expressões vagas como dizer que "vários" militantes teriam sido mortos. Em outros pontos do país, soldados da coalizão mataram um significativo número de insurgentes na Província de Ghazni (a sudoeste de Cabul) e na Província de Helmand (sul). Mais de 6.000 pessoas foram mortas no Afeganistão, no ano passado. E, neste ano, não houve sinais de que os combates com o Taliban terminariam. Os militantes não têm poder de fogo suficiente para superar as forças afegãs e internacionais, ao passo que o governo e seus aliados têm fracassado em suas tentativas de esmagar a insurgência.