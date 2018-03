Coalizão mata 15 insurgentes no sul do Afeganistão

Pelo menos 15 supostos militantes do Taleban foram mortos neste domingo, 15, no sul do Afeganistão em uma operação comandada por tropas dos Estados Unidos e o exército afegão para recapturar 870 detentos que fugiram na última sexta-feira da prisão Sarposa, em Kandahar. As tropas realizaram uma caçada em uma granja perto de Rawonay, na província de Kandahar, em busca dos prisioneiros. Os soldados bombardearam o local depois que os insurgentes os atacaram com armas ligeiras, segundo um comunicado do exército americano. Não foi confirmado se entre os mortos está algum fugitivo do presídio. Na última sexta-feira, 13, um grupo de militantes do Taleban jogou um caminhão bomba contra a entrada principal da maior prisão de Kandahar e entrou no complexo para libertar os presos. As autoridades afegãs calculam que entre os fugitivos estão 390 talebans.