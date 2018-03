Coalizão mata 22 militantes taleban no Afeganistão

A coalizão liderada pelos Estados Unidos no Afeganistão informou que seus aviões de guerra mataram 22 militantes do Taleban no país. Uma nota da coalizão disse que a polícia afegã pediu ajuda quando homens armados atacaram escritórios governamentais nos distritos de Sarobi e Gomal, na província de Paktika, na noite de terça-feira. Segundo o comunicado, os 22 militantes foram "positivamente identificados e mortos" quando os aviões de guerra chegaram. O combate entre rebeldes e forças de segurança está aumentando no Afeganistão, reduzindo as esperanças de que o milionário esforço que vem sendo feito há seis anos para estabilizar o país obtenha sucesso em um período próximo. A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) informou que, no início desta quarta-feira, uma explosão matou um de seus soldados numa patrulha no sul do Afeganistão. Mais de 1.600 pessoas perderam a vida este ano no Afeganistão por causa da violência. Matéria atualizada às 7h25.