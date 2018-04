Colisão entre cargueiro e navio de gás causa incêndio em Dubai

A colisão entre um cargueiro e um navio que transportava gás líquido no porto Jebel Ali, em Dubai, causou um incêndio nesta terça-feira, 10, sem provocar vítimas, segundo a porta-voz do porto, Sara Lukey. Foto: Reuters A porta-voz disse que o incêndio foi declarado no porto Jebel Ali após o rompimento de um dos 22 tanques de gás líquido que o navio - cuja nacionalidade não foi informada - transportava. As chamas, que se estenderam às duas embarcações acidentadas, foram sufocadas primeiro ao cargueiro, com bandeira de Malta. Foto: Reuters A porta-voz do porto de Dubai disse também que a navegação, que foi interrompida em consequência do acidente, foi retomada e que não houve nenhum vazamento na colisão. O porto de Jebel Ali é um dos mais importantes do Golfo Pérsico, por onde circula 40% do petróleo mundial.