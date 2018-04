Comandante mais procurado do Hezbollah é morto na Síria Imad Moughniyah, um dirigente do Hezbollah que constava da lista norte-americana dos terroristas mais procurados sob a acusação de ter realizado ataques contra alvos israelenses e ocidentais, morreu na explosão de uma bomba em Damasco, afirmou na quarta-feira o grupo libanês. O Hezbollah acusou prontamente Israel de ter assassinado Moughniyah, chefe da rede de segurança do grupo durante a guerra civil no Líbano (1975-1990). Na Faixa de Gaza, o Hamas, um grupo islâmico, conclamou o mundo árabe a unir-se contra Israel. O governo israelense negou envolvimento no caso, considerado um duro golpe para o Hezbollah. Moughniyah, 45, foi morto na noite de terça-feira quando uma bomba plantada em seu carro explodiu. O militante constava havia muito tempo da lista de estrangeiros que Israel desejava matar ou prender. Os EUA ofereciam uma recompensa pela captura dele. O líder do Hezbollah teria participado de atentados a bomba contra a Embaixada dos Estados Unidos em Beirute e contra alojamentos de fuzileiros norte-americanos e de forças de paz francesas localizados na mesma cidade, matando no total mais de 350 pessoas. Moughniyah teria se envolvido também no sequestro de ocidentais no Líbano na década de 80. Os EUA indiciaram-no ainda por sua participação no planejamento e na execução do sequestro, em 14 de junho de 1985, de um avião da companhia aérea TWA e pelo assassinato de um passageiro norte-americano. O Hezbollah, que conta com o apoio da Síria e do Irã, comunicou o assassinato do líder militante e convocou seus simpatizantes para o funeral dele, a ser realizado na quinta-feira. "Após uma vida dedicada à jihad, uma vida de sacrifícios e conquistas, Haj Imad Moughniyah morreu como um mártir pelas mãos dos sionistas israelenses", afirmou o Hezbollah, que travou uma guerra de 34 dias contra Israel, no Líbano, em 2006. O conflito começou após o Hezbollah ter realizado uma ação através da fronteira capturando dois soldados israelenses. Segundo serviços de inteligência de Israel, Moughniyah contribuiu para o planejamento dessa ação. ATENTADO NA ARGENTINA O governo israelense também acusa Moughniyah de ter arquitetado os atentados a bomba de 1994 contra um centro judaico de Buenos Aires, no qual morreram 87 pessoas, e de ter participado do atentado de 1992 contra a Embaixada de Israel na mesma cidade, no qual morreram outras 28 pessoas. "Ele não era alvo apenas de Israel, mas também dos norte-americanos e de várias outras agências", afirmou, à Rádio Israel, Danny Yatom, ex-chefe do Mossad (serviço secreto israelense). "Ele era um dos terroristas com o maior número de agências de inteligência e de serviços de segurança estatais à procura dele." Moughniyah sempre se mostrou um alvo bastante difícil de ser acompanhado, afirmou Yatom, descrevendo a morte dele como um duro golpe para o Hezbollah. "Ele agiu com extrema cautela ao longo de vários anos. Era impossível obter uma foto dele. Ele nunca aparecia ou falava diante das câmeras dos meios de comunicação." Acreditava-se que Moughniyah fosse o comandante da Jihad Islâmica, um grupo pró-iraniano pouco conhecido que surgiu no Líbano no começo dos anos 80 e que teria ligações com o Hezbollah. A Jihad Islâmica sequestrou vários ocidentais, entre os quais norte-americanos, na Beirute da metade daquela década. O grupo matou alguns de seus reféns e trocou outros pelo envio de armas norte-americanas para o Irã em meio ao que ficou mais tarde conhecido como o escândalo Irã-Contras. Entre os mortos, estava o chefe do escritório da CIA na capital libanesa. "Israel rejeita os esforços feitos por elementos terroristas para atribuir a Israel qualquer envolvimento nesse incidente," afirmou o gabinete do primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, em um comunicado. O governo de Israel quase nunca confirma ou nega seu envolvimento em assassinatos cometidos fora de seu território. Em 1992, helicópteros do país mataram Sayyed Abbas Moussawi, que antecedeu Sayyed Hassan Nasrallah no comando do Hezbollah. Um irmão de Moughniyah morreu na explosão de um carro-bomba em Beirute, em 1994. Relatos surgidos então indicavam que Imad teria sido o alvo original daquela ação. Moughniyah passou grande parte dos anos 90 no Irã, tendo visita Beirute poucas vezes. (Reportagem adicional de Adam Entous e Ari Rabinovitch em Jerusalém)