Combate entre membros da Al Qaeda e civis mata sete no Iraque

Pelo menos sete pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas ao longo desta noite em enfrentamentos entre supostos membros da rede terrorista Al-Qaeda e civis ao sul de Bagdá, informaram fontes policiais. Segundo as fontes, os combates começaram depois que um grupo de homens armados, supostamente da Al-Qaeda, atacou uma cidade da província xiita de Babel. Após o assalto, os moradores repeliram o ataque e começou um enfrentamento com armamento leve. As fontes não informaram se há terroristas entre as vítimas, mas explicaram que os civis conseguiram fazer com que os supostos membros da Al-Qaeda retornassem à sua base.