Combatentes curdos iraquianos vão rumo a cidade síria de Kobani, diz autoridade curda

Hemin Hawrami, um representante de destaque do Partido Democrático do Curdistão, escreveu em seu Twitter que os combatentes peshmerga embarcaram no aeroporto de Arbil em direção à Turquia, de onde seguiriam via terrestres para Kobani.

Caças dos Estados Unidos têm bombardeado posições do Estado Islâmico próximos a Kobani há semanas, mas o primeiro-ministro turco, Ahmet Davutoglu, tem dito que somente os ataques aéreos não seriam suficientes para afastar os insurgentes.

A Turquia tem relutado em se juntar à coalizão liderada pelos EUA contra o Estado Islâmico, um desmembramento da Al Qaeda. Mas depois de ser pressionado por seus aliados ocidentais, o presidente Tayyip Edorgan disse na última quarta-feira que alguns combatentes peshmerga do Iraque teriam permissão para transitar pela Turquia rumo a Kobani.

A cidade está cercada por militantes do Estado Islâmico por mais de um mês e a batalha para salvá-la tem se tornado um teste para a estratégia da coalizão liderada pelos EUA para deter o avanço do grupo muçulmano sunita radical.

O Parlamento da região iraquiana do Curdistão votou na semana passada pelo envio de alguns peshmerga para a Síria, embora o porta-voz do governo curdo depois tenha dito que eles não iriam entrar em confronto direto em Kobani, mas fornecer apoio de artilharia.

(Reportagem de Isabel Coles)