Começa trégua entre Israel e milícias palestinas

O cessar-fogo de seis meses entre Israel e as milícias palestinas na Faixa de Gaza teve início nesta quinta-feira, 19, às 6 horas no horário local (0h de Brasília). Até o momento, não foi registrado nenhum incidente violento após a declaração do cessar-fogo. A trégua teve início após um intenso dia de violência, no qual as milícias palestinas lançaram cerca de 30 foguetes de fabricação caseira e uma dezena de bombas contra Israel, sem causar vítimas. O Exército israelense, por sua parte, efetuou dois ataques aéreos contra milicianos na Faixa, provocando a morte de cinco insurgentes. O acordo para a interrupção das hostilidades foi firmado esta semana, com a mediação do Egito, e deverá ter duração de seis meses. Israel não divulgou oficialmente os compromissos assumidos, mas os palestinos indicaram que os termos do pacto exigem a cessação dos ataques de todas as milícias, assim como a contenção das operações israelenses, o fim do bloqueio imposto à Faixa de Gaza e a reabertura progressiva dos postos fronteiriços. Em Israel, a entrada em vigor da trégua foi vista com incredulidade, sobretudo nas regiões limítrofes com Gaza. O primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, reconheceu na quarta-feira que o Governo do país "não alimenta ilusões". "A calma é temporária, e pode ser muito curta", afirmou. Antes da trégua Um miliciano palestino morreu nesta quinta-feira (hora local) após ser atingido por um ataque do Exército israelense, momentos antes da entrada em vigor do cessar-fogo entre Israel e as milícias palestinas em Gaza, informou a rádio israelense. A morte, que pode ter sido de um militante do Hamas, ocorreu pouco antes das 6 horas (0h de Brasília), momento no qual começou o cessar-fogo. Segundo confirmou à Efe um porta-voz do Exército, "por volta das 4h30 (no horário local) ocorreu um ataque aéreo no centro da Faixa de Gaza, contra uma unidade que pretendia lançar um foguete".