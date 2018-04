Comitê iraquiano anula votos de 52 candidatos das eleições de março

BAGDÁ - Um comitê de revisão eleitoral do Iraque decidiu nesta segunda-feira, 26, anular os votos de 52 candidatos das eleições parlamentares de março passado, disseram as autoridades, fato que pode eliminar a reduzida vantagem de uma aliança apoiada por sunitas.

Não estava claro de maneira imediata quando candidatos afastados por supostos vínculos com o partido ilegalizado de Saddam Hussein, o Baaz, obtiveram assentos nas eleições de 7 de março.

Mas se o resultados mudarem, podem desatar a ira dos sunitas, em um momento em que diminui a violência sectária entre sunitas e xiitas desatada após a invasão coordenada pelos Estados Unidos em 2003.

A decisão do Comitê Eleitoral foi confirmada por Ali al-Lami, um importante membro de uma comissão que pretendia separar os candidatos com vínculos com o Baaz, Tariq Harp, advogado do partido do primeiro-ministro, Nuri al-Maliki, e Mustafa al-Hiti, que possuem altos cargos na aliança vencedora, Iraqiya, que recebeu apoio majoritário de sunitas.