Companhia militar que torturou em Abu Ghraib pode voltar ao Iraque

Associated Press

CRESAPTOWN- O Exército americano afirmou nesta sexta-feira, 9, que o grupo de oficiais marcado pelo escândalos de tortura na prisão de Abu Ghraib foram mobilizados para sua primeira operação desde que o caso veio à tona há seis anos.

Segundo um porta-voz, a 372ª Companhia da Polícia Militar de Cresaptown, em Maryland, está agendada para retornar ao Iraque, mas estes planos podem mudar.

De acordo com o oficial, eles irão partir em 29 de abril para três meses de treinamento em Fort Bliss, no Texas, seguido de operações no exterior.

A 372ª Companhia ficou internacionalmente conhecida em 2004, quando sete membros dela foram acusados por torturarem prisioneiros no cárcere iraquiano. Todos foram condenados e seis cumpriram prisão.

Ainda segundo o porta-voz, a atual unidade tem menos membros, e possui total confiança do Exército.