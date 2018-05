Condoleezza Rice inicia visita a Israel e Cisjordânia A secretária de Estado norte-americana, Condoleezza Rice, começou nesta quarta-feira uma visita de 24 horas a Israel e à Cisjordânia. Rice tenta retomar o processo de paz entre Israel e o governo do presidente palestino, Mahmoud Abbas, na Cisjordânia, após a violenta tomada da Faixa de Gaza pelo Hamas, em junho. A secretária chegou a Tel Aviv vindo da Arábia Saudita, onde o ministro das Relações Exteriores saudita, Saud al-Faisal, saudou a possibilidade de uma conferência de paz no Oriente Médio este ano. "Há um movimento internacional (pela paz)...Israel deveria responder a estas pressões", disse Faisal. Washington quer mostrar progresso no processo de paz no Oriente Médio, então Rice deve pressionar o primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, para responder ao apoio saudita à conferência tomando novas medidas para retomar o diálogo sobre um futuro Estado palestino.