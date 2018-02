Condoleezza Rice pede que Israel não prejudique forç palestina A secretária de Estado norte-americana Condoleezza Rice pediu a Israel no sábado que não mine os esforços das forças de segurança palestinas convocadas para agir na Cisjordânia e questionou se suas promessas de remover barreiras em estradas vêm sendo mantidas. Falando ao iniciar uma viagem de dois dias ao Oriente Médio para tentar acelerar as conversações de paz israelo-palestinas, Rice disse que vai rever se Israel tomou medidas concretas para melhorar a vida dos palestinos e que vai pressionar para que sejam desmontadas mais barreiras. Ela também pretende avaliar até que ponto os palestinos vêm honrando seus próprios compromissos assumidos, que incluem reprimir os militantes que lançam ataques contra Israel. As forças de segurança do presidente palestino Mahmoud Abbas foram deslocadas no sábado para a cidade de Jenin, no norte da Cisjordânia, para uma campanha de lei e ordem que tem por objetivo demonstrar que o governo está organizando as bases para a criação de um Estado palestino. Autoridades palestinas se queixam há muito tempo de que Israel vem solapando seus esforços, lançando incursões em áreas nas quais estão tentando assumir a segurança a seu cargo. "É preciso que sejam feitos esforços muito insistentes para assegurar que a ação palestina não esteja sendo prejudicada", disse Rice a jornalistas no avião em que voou à região para manter encontros separados com Abbas e o primeiro-ministro israelense Ehud Olmert, com quem ela jantou no sábado. Rice também pretende ter reuniões com os principais negociadores, a ministra israelense do Exterior, Tzipi Livini, e o palestino Ahmed Qurei, além do primeiro-ministro palestino Salam Fayyad e o ministro da Defesa israelense, Ehud Barak. Washington quer que a operação em Jenin não se limite ao combate à criminalidade, mas inclua o combate a grupos militantes. Essa é a principal condição imposta por Israel para a implementação de um acordo de paz.