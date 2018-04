Confisco de ajuda humanitária foi 'mal-entendido', diz Hamas

O governo do Hamas em Gaza qualificou nesta sexta-feira, 6, de "mal-entendido" o confisco de bens humanitários denunciado pela agência da ONU para os refugiados palestinos (UNRWA), que suspendeu por este motivo o envio de ajuda à Faixa. Em comunicado, o Executivo do movimento islamita acusa "os meios de comunicação de massa" de ter publicado informações "imprecisas" sobre o ocorrido, ao difundir parte do comunicado divulgado por esse organismo das Nações Unidas. Veja também: ONU exige que Hamas devolva ajuda confiscada em Gaza Linha do tempo dos ataques em Gaza Bastidores da cobertura do 'Estado' em Israel História do conflito entre Israel e palestinos Imagens das crianças em meio à destruição em Gaza O Hamas ressalta que deseja manter uma boa relação com a UNRWA e que o incidente "já foi resolvido através do contato direto" com esta agência da ONU e o responsável das passagens fronteiriças. O porta-voz da UNRWA, Christopher Gunness, negou esta afirmação e reiterou que a medida será mantida "até que a ajuda seja devolvida e a agência receba garantias do governo do Hamas em Gaza de que esta situação não se repetirá." Na quinta-feira à noite, vários caminhões cruzaram a fronteira entre Egito e Gaza com ajuda humanitária destinada à agência das Nações Unidas para que distribuísse aos refugiados palestinos. No entanto, "veículos contratados pelo Ministério de Assuntos Sociais" do Executivo do Hamas confiscaram várias toneladas da ajuda, aponta a UNRWA. Após o episódio, a UNRWA suspendeu todas as doações à Faixa, e afirmou que só retomará o envio depois que receber garantias do Hamas. "Este é o segundo incidente em três dias. Na terça-feira, 3,5 mil cobertores e mais de 400 pacotes de comida foram levados, sob a mira de armas, de uma loja de distribuição", declarou em comunicado a agência da ONU. A Faixa de Gaza atravessa um momento de grave crise humanitária depois da ofensiva israelense de cerca de três semanas contra o Hamas, suspensa em 17 de janeiro. A ONU aumentou a distribuição de alimentos nas últimas semanas para atender 900 mil dos cerca de 1,5 milhão de habitantes da Faixa, altamente dependentes do auxílio.