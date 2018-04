Conflito complica política entre Israel e árabes

Sob o governo de David Ben Gurion, em 1948 - mais de meio século depois do início do movimento sionista -, nascia o Estado de Israel, vitorioso no episódio que ficou conhecido entre sua população como "Guerra de Independência". Do outro lado, os derrotados no conflito referem-se ao marco como "Nakba", ou "A Catástrofe", que resultou na expulsão de dezenas de milhares de árabes do território e um país com o nome de "Palestina" nunca foi estabelecido. A criação de um Estado judeu ao lado de outro árabe foi aprovada na Assembleia-Geral da ONU, presidida pelo brasileiro Osvaldo Aranha, no fim de 1947. Os judeus aceitaram. Os palestinos e os outros países vizinhos de Israel - como Egito, Jordânia e Síria - foram contra. Os árabes argumentavam que eles, além de maioria no território, eram proprietários de mais terras que os judeus. Sem acordo, em 1948, começou a guerra entre Israel e seus vizinhos. Depois de um ano de combates, os israelenses foram os vencedores. Aos poucos, assinaram acordos de armistício com egípcios, sírios e jordanianos. A Jordânia ficou com Jerusalém Oriental e a Cisjordânia. O Egito incorporou a Faixa de Gaza. Israel passou a controlar o restante. A segunda guerra envolvendo Israel e seus vizinhos ocorreu em 1956. Mas a mais importante de todas foi a Guerra dos Seis Dias, em 1967. Israel, em menos de uma semana, ocupou Gaza, Cisjordânia, as Colinas do Golan, a Península do Sinai e, o mais importante, unificou Jerusalém. Judeus finalmente puderam rezar no Muro das Lamentações, o que não era permitido quando os jordanianos dominavam a parte velha da cidade. Juntamente com os territórios, os israelenses passaram a controlar toda a população palestina. Os árabes que ficaram em Israel depois da criação do Estado, receberam a cidadania israelense. Mas este não foi o caso dos palestinos da Cisjordânia e Gaza. Para complicar, Israel construiu assentamentos nas áreas conquistadas. Os palestinos organizaram-se na OLP (Organização para a Libertação da Palestina), que lutava para a criação de um país em todo o território, incluindo as áreas em mãos dos israelenses. Após mais uma guerra, a do Yom Kippur, em 1973, Israel assinou a paz com o Egito, devolvendo o Sinai. A Jordânia estabeleceu relações com os israelenses nos anos 90. A OLP, na mesma época, reconheceu Israel e passou a lutar por um país nas áreas conquistadas pelos israelenses em 1967 - uma área bem menor do que a proposta na partilha da ONU. As negociações entraram em colapso em 2000, com a segunda intifada. Mesmo após o fim do levante palestino e a retomada do diálogo, o impasse continua. O Hamas, um dos principais grupos palestinos, não reconhece Israel e entrou em guerra contra os israelenses em Gaza.