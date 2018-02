Conflito no Líbano faz soar alarmes no mundo inteiro A tomada da metade islâmica de Beirute pelo Hezbollah fez soar alarmes no mundo árabe e no Ocidente na sexta-feira, enquanto o enfraquecido governo libanês classificava a manobra como um golpe armado. Na sexta-feira, o governo norte-americano repetiu seu "firme comprometimento com e firme apoio" ao governo do primeiro-ministro Fouad Siniora. O Egito e a Arábia Saudita pediram que ministros das Relações Exteriores de países árabes se reunissem com urgência. No pior conflito interno surgido no Líbano desde a guerra civil transcorrida entre 1975 e 1990, homens armados enfrentaram-se nas ruas de Beirute, nesta semana. Um impasse entre a oposição liderada pelo Hezbollah e o gabinete de Siniora, apoiado pelos EUA e pelos aliados árabes dos norte-americanos, paralisa o país e deixa vago, desde novembro, o cargo de presidente. O Hezbollah conta com o apoio da Síria e do Irã. A Casa Branca disse estar "muito preocupada" com as ações do Hezbollah e convocou os governos sírio e iraniano a deixarem de dar apoio ao grupo militante xiita. A União Européia (UE), a Alemanha e a França pediram calma e defenderam a solução pacífica do impasse. A secretária de Estado dos EUA, Condoleezza Rice, telefonaria para líderes de países do Oriente Médio a fim de discutir a crise, disse Sean McCormack, porta-voz do Departamento de Estado. "Eu gostaria de reafirmar nossos firme comprometimento com e firme apoio ao governo Siniora", disse. "Eles estão adotando todas as medidas corretas. A forma como mobilizaram as Forças Armadas serve aos melhores interesses do povo libanês e do Líbano." O porta-voz afirmou a repórteres não ter notícias sobre qualquer "elaboração" de plano para o envio de forças norte-americanas à região. McCormack ainda acusou o Hezbollah de ser um grupo de "gangues armadas que usam a violência e a ameaça do uso da violência para atingir objetivos políticos" que apenas prejudicariam o povo libanês. Segundo o porta-voz, os EUA haviam encorajado os que têm influência sobre a Síria e o Irã a "dizer-lhes que deveriam usar qualquer tipo de respaldo que possuam com o Hezbollah a fim de convencer o grupo a abdicar desse tipo de ação". APELO POR NEGOCIAÇÕES DE CRISE A coalizão de governo liderada por Siniora responsabilizou pessoas ligadas ao Hezbollah pelo agravamento da crise. "O golpe armado e sanguinário que está sendo realizado visa permitir a volta da Síria ao Líbano e estender o alcance do Irã até o Mediterrâneo", afirmou o governo em um comunicado lido pelo líder cristão Samir Geagea. A Síria disse que a crise era uma questão interna do Líbano. Já o Irã responsabilizou as "interferências temerárias" dos EUA e de Israel pela onda de violência. A Arábia Saudita é o maior aliado do governo atualmente no poder no Líbano, um governo liderado pelos sunitas. "O Egito e a Arábia Saudita pediram a realização imediata de um encontro do conselho de ministros das Relações Exteriores dos países-membros da Liga Árabe", disse um porta-voz da chancelaria egípcia, segundo a agência de notícia Mena, do Egito. "O encontro deve ocorrer dentro dos próximos dias", acrescentou. O presidente de Israel, Shimon Peres, disse que o Hezbollah estava deixando o Líbano "à beira de uma guerra civil". "Isso não tem relação nenhuma com Israel. Trata-se de um conflito interno", afirmou Peres. "Isso representa uma tragédia para eles. E uma tragédia para todos nós." Dois anos atrás, Israel iniciou uma guerra contra o Hezbollah depois de o grupo ter capturado dois soldados israelenses. A França ofereceu-se para ajudar as partes em conflito a negociar, disse o ministro francês das Relações Exteriores, Bernard Kouchner. "Pedimos que todos, que cada uma das partes, cada uma das forças, que todos parem de lutar e que retomem o diálogo. Pedimos que as barricadas sejam levantadas e que o aeroporto seja reaberto", acrescentou o Kouchner. A França e a Itália afirmaram estar preparando planos de retirada de seus cidadãos do Líbano. A Grã-Bretanha, a França e a Eslovênia divulgaram alertas desaconselhando viagens ao território libanês.