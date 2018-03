Conflito no OM será solucionado até o fim de 2008, diz Abbas

O presidente da Autoridade Nacional da Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, declarou nesta segunda-feira, 22, em Jacarta, acreditar que o conflito do Oriente Médio chegará a uma solução até o fim de 2008, e apostou em uma reconciliação com o Hamas. "Antes do final de 2008 teremos encontrado a solução real que estivemos esperando", declarou Abbas depois de se reunir nesta manhã com o presidente da Indonésia, Susilo Bambang Yudhoyono, em sua primeira visita oficial a este país. Sobre a reconciliação com o Hamas, Abbas assegurou que "não é possível avançar se não houver um trabalho conjunto" e insistiu que esse grupo faz parte do povo palestino. A viagem de Abbas tem como objetivo conseguir o apoio da Indonésia - a nação muçulmana mais povoada do mundo e com um posto no Conselho de Segurança das Nações Unidas - aos palestinos na conferência com Israel promovida pelos EUA. O chefe da ANP chegou à Indonésia procedente da Malásia, cujo governo ocupa a Presidência da Organização da Conferência Islâmica (OCI), e posteriormente deve viajar para Brunei.