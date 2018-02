Conflito político no Líbano termina em violência Manifestantes a favor do governo do Líbano, apoiado pelos Estados Unidos, enfrentaram nesta quarta-feira atiradores leais à oposição liderada pelo Hezbollah, em uma escalada da violência da pior crise interna do país desde a guerra civil entre 1975 e 1990. Os simpatizantes do Hezbollah, que é apoiado pelo Irã, fecharam avenidas importantes de Beirute queimando pneus, carros velhos e colocando terra na estrada, paralisando a cidade e cortando rotas para o mar e para os aeroportos. Os confrontos ocorreram um dia após o governo acusar o Hezbollah de violar a soberania do país, ao montar sua própria rede de telecomunicações e instalar câmeras no aeroporto de Beirute. O tráfego aéreo foi suspenso por seis horas por causa de uma greve de funcionários que exigia reajuste dos salários. A greve foi apoiada pela oposição liderada pelo Hezbollah, cuja luta de 17 meses contra o governo anti-Síria do premiê Fouad Siniora já tinha levado a ondas de violência. Fontes de segurança disseram que os manifestantes a favor do governo usaram rifles e granadas contra os simpatizantes do Hezbollah, nas ruas de Noueiri, Ras al Nabae e Wata al-Musaitbeh. Ainda não há informações sobre baixas. Atiradores da oposição assumiram o controle de dois escritórios do grupo político Futuro, de Saad al-Hariri, líder da coalizão governista e mais influente político sunita do Líbano. Jovens leais aos adversários trocaram pedradas em Mazraa, um dos bairros onde há forte tensão entre sunitas e xiitas. O Exército, que em geral se mantém neutro na crise, fez disparos para o alto para dispersar o tumulto, mas não tentou remover as barricadas nas ruas, muitas das quais feitas com blocos de concreto. "O que vemos hoje é uma tentativa de entrincheiramento do mini-Estado do Hezbollah", disse o ministro Marwan Hamadeh à rádio Voz do Líbano. Para ele, "não é o bloqueio temporário de estradas que vai determinar o futuro do Líbano. O Líbano disse que não vai se tornar um satélite iraniano", disse ele à Reuters. Sem presidente há vários meses, devido a um impasse parlamentar, o Líbano vive sua pior crise política desde o fim da guerra civil. O Hezbollah é a única facção libanesa autorizada a manter suas armas depois da guerra civil contra as forças israelenses no sul. Israel retirou-se em 2006 e o destino das armas do Hezbollah é o ponto central da crise. O Conselho de Segurança das Nações Unidas proibiu que o grupo se rearmasse e sereestruturasse militarmente no sul do Líbano. (Reportagem adicional de Nadim Ladki, Laila Bassam e Yara Bayoumi)