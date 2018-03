Confronto entre Exército e extremistas mata 68 no Paquistão

Pelo menos 48 radicais islâmicos e 20 soldados paquistaneses morreram em dois combates separados na região do Waziristão do Norte, no cinto tribal fronteiriço com o Afeganistão, informou neste domingo,7, uma fonte oficial citada pelo canal de televisão Dawn. O primeiro confronto, que começou no sábado e deixou 30 insurgentes e 10 militares mortos, ocorreu na área de Mirali-Tehsil, quando um grupo de militantes islâmicos atacou um comboio do Exército. Segundo o porta-voz do Exército paquistanês Waheed Arshad, os militares paquistaneses iniciaram um contra-ataque, em uma operação que continua hoje e deve ser concluída "muito em breve". Arshad não quis confirmar as informações sobre a morte de quatro mulheres e crianças nesta operação, e acrescentou que as forças paquistanesas "estão atacando os militantes, e não os civis". Em outra área do Waziristão do Norte, Hassunkhel, novos combates entre as duas partes resultaram na morte de 18 extremistas e 10 soldados. O Exército paquistanês se transformou em alvo de constantes ataques e atentados de extremistas islâmicos, sobretudo no cinto tribal fronteiriço com o Afeganistão.