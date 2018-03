Confronto entre facções rivais mata 16 no Iraque

Um confronto entre a Al-Qaeda e o grupo Exército Islâmico matou pelo menos 16 militantes numa região próxima à cidade de Samarra, no Iraque, na sexta-feira, afirmou uma autoridade neste sábado, 27. O Exército Islâmico, grupo nacionalista que assumiu uma postura hostil em relação à Al-Qaeda desde junho, disputa com a organização rival o controle de grandes cidades sunitas no Iraque, onde muitos habitantes são contrários à violência da Al-Qaeda. Uma fonte do setor de segurança da província de Salahuddin revelou, sob condição de anonimato, que dois árabes não-iraquianos e um iraniano estavam entre os mortos no conflito. "Os confrontos terminaram na sexta, com militantes do Exército Islâmico assumindo o controle da área", afirmou a fonte. A região era controlada pela Al-Qaeda há meses. "Nenhuma força iraquiana ou norte-americana interveio na batalha", acrescentou. A Al-Qaeda enfrenta pressões crescentes da comunidade sunita no Iraque, especialmente de líderes tribais e de grupos insurgentes locais. Os sinais de enfraquecimento do apoio foram ressaltados pela fala de Osama Bin Laden, comandante da organização, numa fita de áudio divulgada na segunda-feira. Na fita, Bin Laden admite que erros foram cometidos por conta do fanatismo dentro da Al-Qaeda, mas pediu aos grupos insurgentes iraquianos que se unissem ao braço da organização no país. Membros de diversos grupos insurgentes se associaram aos EUA e a tropas iraquianas para destituir o controle da Al-Qaeda sobre áreas sunitas, especialmente em Dyiala.