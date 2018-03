Confronto entre governistas e opositores mata três no Líbano

Funcionários de segurança libaneses informaram que confrontos entre forças contra e pró-governo deixaram três pessoas mortas no leste do país. Quatro outras ficaram feridas durante os incidentes, ocorridos entre a noite de segunda e a madrugada desta terça-feira, 17. Segundo os funcionários, a violência, que envolveu metralhadoras e foguetes, ocorreu nos povoados de Taalabaya e Saadnayel, no leste do Líbano. A situação se acalmou na manhã de terça-feira, com o envio de reforços do Exército. As fontes falaram sob condição de anonimato. O incidente é o pior desde um acordo entre as facções rivais libanesas no mês passado, no Qatar. A negociação encerrou uma crise política que já durava um ano e meio. O pacto foi firmado após confrontos sectários entre partidários da oposição liderada pelo Hezbollah e pessoas leais ao governo terem deixado 81 mortos.