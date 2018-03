Confronto entre tropas de Israel e militantes mata 3 em Gaza Soldados israelenses mataram três atiradores palestinos em confrontos separados na Faixa de Gaza, nesta sexta-feira, quando as forças de Israel intensificaram operações na região, disseram fontes médicas e militantes. Segundo o grupo Hamas, que controla o território, um de seus integrantes foi morto no norte de Gaza e outro no leste da Cidade de Gaza. Militantes da Jihad Islâmica disseram que um homem que pertencia à organização foi morto perto da cidade de Khan Younis. De acordo com um porta-voz do Exército israelense, tropas entraram em choque com militantes palestinos durante o que descreveu como ações de rotina. Mas fontes militantes palestinas afirmam que os soldados, acompanhados de tanques e helicópteros, invadiram cerca de um quilômetro da Faixa de Gaza. Israel, que se retirou do território dois anos atrás, declarou na quinta-feira que começará a cortar energia para Gaza como resposta ao disparo de foguetes a partir da região. (Por Nidal al-Mughrabi)