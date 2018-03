Confrontos matam duas e ferem quatro pessoas no Líbano

Duas pessoas foram mortas em confrontos entre governistas e opositores no leste do Líbano, informaram as forças de segurança e testemunhas. Quatro pessoas ficaram feridas com a onda de violência, que começou na madrugada nas vilas de Saadnayel-Taalbaya, no vale de Bekaa. Casas e lojas também foram destruídas nos confrontos com armas e granadas. No mês passado, um acordo acabou com os 18 meses de crise política entre a coalizão apoiada pelo Ocidente e o Hezbollah no Líbano. Desde então, têm sido freqüentes pequenos incidentes de segurança entre as facções opostas.