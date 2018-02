Confrontos perto da fronteira egípcia com Gaza deixam 10 civis mortos, dizem fontes

Ao menos três dos mortos são crianças e também há mulheres entre as vítimas, de acordo com as fontes médicas. As vítimas foram mortas em casa por dois disparos de morteiro realizados por militantes durante o toque de recolher noturno, segundo as fontes de segurança.

Mais cedo, as fontes tinham dito que possivelmente as vítimas tinham morrido em decorrência de disparos errados do Exército em ataques aéreos contra os militantes na área, mas essa hipótese depois foi descartada. O Exército não estava imediatamente disponível para comentar.

Devido ao toque de recolher --decretado em partes do Sinai após ataques militantes em 24 de outubro que mataram 33 agentes de segurança-- moradores, equipes médicas e outras fontes têm informações apenas limitadas sobre o incidente.

O Egito está criando uma faixa tampão de um quilômetro ao longo de toda fronteira com Gaza, derrubando árvores e casas e destruindo túneis subterrâneos que afiram serem usados para traficar armas do enclave palestino para militantes no Sinai.

(Reportagem de Yusri Mohamed)