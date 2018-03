Congresso dos EUA aprova novos fundos para guerra no Iraque O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta quinta-feira 161,8 bilhões de dólares em novos fundos para continuar lutando as guerras no Iraque e no Afeganistão no ano que vem, sem cronograma para retirar as tropas de combate. A Câmara dos Deputados aprovou uma proposta idêntica na semana passada. O presidente George W. Bush deve rapidamente transformar a proposta em lei, assim que a receber do Congresso. (Reportagem de Richard Cowan)