Conselho de Guardiães admite irregularidades em eleição no Irã

O Conselho de Guardiães do Irã admitiu nesta neste domingo, 21, (Segunda-feira em horário local) que nas eleições do dia 12 de junho foram cometidas irregularidades nas votações, informa o site do canal estatal de televisão Press TV.

Segundo cita o canal, o órgão assegurou que em 50 cidades votaram mais eleitores do que os inscritos, o que implica em mais de 3 milhões de eleitores, reconheceu o porta-voz do Conselho, Abbas-Ali Kadkhodaei.

Esta afirmação é uma resposta às queixas apresentadas perante o Conselho pelo candidato conservador, Mohsen Rezaei.

O citado Conselho, integrado por seis clérigos e seis juristas, é o organismo encarregado de validar os resultados eleitorais apresentados pelo Ministério do Interior para que sejam oficiais.

"As estatísticas proporcionadas por Rezaei nas quais ele reivindica que mais de 100% dos eleitores registrados emitiram seu voto em 170 cidades não são exatas, o incidente ocorreu em apenas 50 cidades", disse Kadkhodaei.

Em seus 30 anos de existência, o Conselho jamais tomou uma decisão de tal calibre como a anulação do pleito, exigida pela oposição.

Os resultados oficiais dão 62,6% dos votos ao atual presidente iraniano, o ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad, e ao líder opositor reformista, Mir Hussein Moussavi, 33,75% dos votos.

Moussavi não aceita estes resultados que levaram ao país protestos diários e confrontos entre a oposição e as forças de segurança que já deixou um saldo de 20 pessoas mortas, segundo dados oficiais.

A situação se agravou neste sábado depois que pelo menos 13 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas por causa da repressão policial durante uma passeata de protesto da oposição na qual um número indeterminado de manifestantes foram detidos.

Filha de Rafsanjani é presa

Neste domingo, o líder da oposição no Irã Mirhossein Mousavi pediu a seus partidários para continuar os protestos sobre a contestada eleição presidencial, em um desafio direto à liderança da República Islâmica. Helicópteros sobrevoavam Teerã e tiros podiam ser ouvidos no norte da capital. "Protestar contra mentiras e fraude (nas eleições) é um direito seu (iraniano)", disse ele em um comunicado em seu website. "Em seus protestos, continuem a mostrar comedimento. Eu espero que as forças armadas evitem danos irreversíveis", adicionou.

As autoridades prenderam a filha e outros 4 parentes do ex-presidente Hashemi Rafsanjani, um dos homens mais poderosos do Irã, por terem participado de uma manifestação ilegal. Os outros familiares foram libertados no início da tarde mas Faezah Hashemi, a filha mais velha de Rafsanjani, permaneceu detida até o final da noite. Segundo o jornal conservador Irã, os familiares de Rafsanjani destidos neste domingo foram Faezah e sua filha, assim como seu primo, Hussein Marashi, esposa e filha.

Jornalistas

Pelo menos 24 jornalistas e blogueiros foram presos desde os protestos deflagrados. Os jornalistas estrangeiros foram expulsos do país ou impedidos de trabalhar. As informações circulam via web. Segundo a organização Repórteres sem Fronteiras (RSF), os jornalistas se tornaram um "alvo prioritário" do governo do Irã.

A contestada eleição de 12 de junho, que reelegeu o presidente conservador Mahmoud Ahmadinejad, gerou as manifestações mais violentas desde a Revolução Islâmica que derrubou o governo apoiado pelos Estados Unidos em 1979.

Matéria alterada às 23h55 com novas informações