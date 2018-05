Conselho de Segurança amplia papel político da ONU no Iraque

O Conselho de Segurança da ONU aprovou por unanimidade uma resolução expandindo o papel das Nações Unidas no Iraque. Após pedido do governo iraquiano, a ONU poderá ajudar a promover negociações entre os diferentes grupos étnicos e religiosos do país e um diálogo regional sobre questões como segurança das fronteiras, energia e refugiados. O novo mandato para a Missão de Assistência da ONU ao Iraque, de 4 anos, acrescentará deveres às suas antigas funções de ajudar em eleições e na monitoração dos direitos humanos. A nova responsabilidade exigirá aumento do número de funcionários em Bagdá, segundo avaliação de autoridades. A resolução foi preparada pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, que invadiram o Iraque em 2003 e derrubaram Saddam Hussein.